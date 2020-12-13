Isınmak için yaktığı soba yangın çıkardı : 1 yaralı
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Isınmak için yaktığı soba yangın çıkardı : 1 yaralı

13.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:23

Isınmak için yaktığı soba yangın çıkardı : 1 yaralı -Karabük'te tek katlı müstakil ev çıkan yangında kül oldu Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Navsaklar Köyü'nde tek katlı müstakil ev çıkan yangında küle dönerken, 1 kişi yaralandı.

Isınmak için yaktığı soba yangın çıkardı : 1 yaralı

-Karabük'te tek katlı müstakil ev çıkan yangında kül oldu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Navsaklar Köyü'nde tek katlı müstakil ev çıkan yangında küle dönerken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Navsaklar Köyü Çay mevkiinde Ahmet Özdemir'e ait evde meydana geldi. Ahmet Özdemir ile birlikte kalan abisi Mehmet Özdemir'in ısınmak için yaktığı sobanın aniden parlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Alevlere müdahale etmek isteyen Mehmet Özdemir, elinden yaralandı.

Karabük-Kastamonu karayolunda uygulama noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin alevleri fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, elinden yaralanan Mehmet Özdemir sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada köylüler ve ev sahibi Ahmet Özdemir evin alt kısmında bulunan tavuk ve kazları alevlerin arasından kurtararak dışarı çıkardı.

Hastanede berberlik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Ahmet Özdemir'in evi çıkan yangında küle dönerken, ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Isınmak için yaktığı soba yangın çıkardı : 1 yaralı
Isınmak için yaktığı soba yangın çıkardı : 1 yaralı
Isınmak için yaktığı soba yangın çıkardı : 1 yaralı
Isınmak için yaktığı soba yangın çıkardı : 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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