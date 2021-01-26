Evsizlerin kaldığı metruk binada çıkan yangın korkuttu
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Evsizlerin kaldığı metruk binada çıkan yangın korkuttu

26.01.2021 23:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 00:05
Evsizlerin kaldığı metruk binada çıkan yangın korkuttu

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre metruk binada kalan evsizlerin ısınmak için yaktığı ateş yangına neden oldu.

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre metruk binada kalan evsizlerin ısınmak için yaktığı ateş yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü. 

Yangın, saat 22.00 sıralarında Oğuzlar Mahallesi 1260 sokakta bulanan bir metruk evde çıktı. Evsizlerin barınmak için kullandığı metruk binada yangın çıktı. Alevleri fark eden lahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 110 AKS, ambulans ve 4 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, bitişikteki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. İddaya göre yangının evsiz olduğu öğrenilen bir kişinin ısınmak için yaktığı ateşten kaynaklı olduğu ileri sürüldü. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. 

Çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri bölgeden ayrıldıktan kısa süre sonra evsiz ve alkollü olduğu belirtilen bir kişi, metruk binaya girmeye çalıştı. Vatandaşların şikayeti üzerine çevrede önlem alan polis ekipleri, metruk binaya girmeye çalışan evsiz vatandaşı engelledi. Ardından vatandaşın barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bilgi verildi. KISA SÜREDE İKİNCİ YANGIN

Bu arada yangını itfaiye ekipleri bildiren mahalle sakini Nezahat Irakyol, "Koku geldi, yanık kokusu gibi geçen gün yine olmuştu. Bu ikinci, geçen sefer çıkan yangında itfaiye eri yaralanmıştı. Genelde kimsesiz insanlar geliyor ve burada kalıyor." dedi.  

 


Evsizlerin kaldığı metruk binada çıkan yangın korkuttu
Evsizlerin kaldığı metruk binada çıkan yangın korkuttu
Evsizlerin kaldığı metruk binada çıkan yangın korkuttu
Evsizlerin kaldığı metruk binada çıkan yangın korkuttu
Evsizlerin kaldığı metruk binada çıkan yangın korkuttu
Evsizlerin kaldığı metruk binada çıkan yangın korkuttu
Evsizlerin kaldığı metruk binada çıkan yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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