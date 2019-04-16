Isınmak İçin Tenekede Ateş Yakan Şahıs Çıkan Dumandan Zehirlenerek Öldü

Isınmak için tenekede ateş yakan şahıs çıkan dumandan zehirlenerek öldü

Oto lastik tamir atölyesinde çalışan M.B, atölye içerisinde ısınmak için tenekede yaktığı ateşten sızan gaz nedeniyle zehirlendi

Zehirlenen işçi, kaldırıldığı hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te M.B. isimli bir kişi yaklaşık 10 gün önce bir oto lastik tamir atölyesinde ısınmak için ateş yakınca sızan dumandan zehirlendi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan talihsiz adam 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Gaziantep'in Beylerbeyi Mahallesi'nde yaşandı. Olay günü 29 yaşındaki M.B. Seyrantepe Mahallesi'ndeki evinden çalışmak için Beylerbeyi Mahallesi'ndeki arkadaşının oto lastik tamir atölyesine gitti. Burada üşüyünce ısınmak için ateş yakan talihsiz adam kömür ateşinden sızan dumandan zehirlendi. Sonrasında olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan M.B. Gaziantep'te özel bir hastanede 10 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden genç adamın cenazesi hastaneden alınarak Gaziantep Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen M.B.'nin Gaziantep Asri Mezarlığa defnedileceği belirtildi.

Öte yandan talihsiz adamın evli olduğu ve biri 2 yaşında diğeri de 3 aylık olan iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA