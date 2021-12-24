Isınmak için kurdukları sobanın üzerinde patates pişirdiler - Haberler
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Isınmak için kurdukları sobanın üzerinde patates pişirdiler

Isınmak için kurdukları sobanın üzerinde patates pişirdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Pazar esnafı, ısınmak için kurdukları sobanın üzerinde patates pişirerek hem karınlarını doyurdu hem de soğuktan korundu.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Pazar esnafı, ısınmak için kurdukları sobanın üzerinde patates pişirerek hem karınlarını doyurdu hem de soğuktan korundu.

Eskişehir Odunpazarı'nda kurulan pazardaki esnaflar soğuk havaya rağmen tezgah açtı. Pazarcılar, dondurucu soğuktan korunmak için yaktıkları sobanın üzerinde patates pişirerek kahvaltı yapmayı da ihmal etmediler. Zaman zaman sobanın etrafına toplanarak ısınmaya çalışan vatandaşlar patatesin keyfini çıkardı.

Pazarda birçok tezgahın önünde soğuk havaya karşı önlem alındığı görüldü. Tezgahlardaki ürünlerin soğuk havadan zarar görmemesi için soba ve tenekelere ateş yakarak tedbir aldıklarını söyleyen pazarcılar, "Hem kendimizi ve ürünlerimizi ısıtıyoruz hem de karnımızı doyuruyoruz" dedi - ESKİŞEHİR

Isınmak için kurdukları sobanın üzerinde patates pişirdiler

Isınmak için kurdukları sobanın üzerinde patates pişirdiler

Isınmak için kurdukları sobanın üzerinde patates pişirdiler

Isınmak için kurdukları sobanın üzerinde patates pişirdiler

Isınmak için kurdukları sobanın üzerinde patates pişirdiler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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