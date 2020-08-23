Işınlı dezenfeksiyon sistemlerine 'bilim kurulu' kontrolü SAĞLIK Bakanlığı, pandemi döneminde ultraviyole (UVC) dezenfeksiyon sistemlerinin insan ve çevre sağlına etkilerini dikkate alarak, üretim ve satışını kontrol altına alabilmek için 'UVC Bilim Kurulu' oluşturdu.

SAĞLIK Bakanlığı, pandemi döneminde ultraviyole (UVC) dezenfeksiyon sistemlerinin insan ve çevre sağlına etkilerini dikkate alarak, üretim ve satışını kontrol altına alabilmek için 'UVC Bilim Kurulu' oluşturdu. Çevre Sağlığı Daire Başkanı Tuncay Özer, "Şu ana kadar 30 firmanın böyle bir ürün ürettiği iddia ediliyor. Firmalar belirlenen kriterleri sağlamak zorunda. Şu anda piyasada bakanlığımız tarafından izinlendirme yapılmış UVC dezenfeksiyon cihazı söz konusu değildir" dedi.

?Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı, pandemi döneminde UVC ışığı kullanılan dezenfeksiyon sistemlerinin insan ve çevre sağlına etkilerini dikkate alarak, üretim ve satışını kontrol altına alabilmek için 'UVC Bilim Kurulu' oluşturdu. Akademisyen, sektör temsilcileri ve Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı bünyesindeki teknik personel olmak üzere toplam 20 kişiden oluşan kurul, UVC dezenfeksiyon sistemlerinin insan ve çevre sağlığına etkisini araştırırken, bu sistemlerin üretim ve satışının izinlendirilmesinde de etkili olacak.

'TEKNİK BİLGİLERİ İSTİYORUZ'Çevre Sağlığı Daire Başkanı Tuncay Özer, bilim kurulunun aldığı kararları firmaların yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Özer, "UVC Bilim Kurulu' insanların UVC cihazı ile doğrudan temasını önleyecek tedbirler alınması gerektiği belirledi. Ayrıca yine cihazın insana temasını önlemek için cihaz alt yapısında otomasyon olarak bir tedbir alınmasını istedi. Firma cihazının mantar, virüs ya da hangi bakteriyi öldürdüğünü iddia ediyorsa onu kanıtlamasını istedi. Şu ana kadar 30 firma böyle bir ürün ürettiğini iddia ediyor. Firma sahipleri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün ÇEVSİS programı üzerinden bize müracaat ediyor. Firma sahiplerinden cihazlarının insana ve çevreye zarar vermediklerine dair teknik bilgilerini istiyoruz. Sistemden geldikten sonra o verileri inceliyoruz. Eğer istenilenler yerine getirildiyse komisyona sunup bildirim kaydı yapıyoruz" dedi.Özer, bir üründe 'dezenfeksiyon' ibaresinin geçip, piyasaya sürüldüğü takdirde bunun yönetmelik kapsamında değerlendirildiğini söyleyerek, şöyle konuştu: "Oluşturduğumuz bilim kurulunda cihazların izinlendirilmesi sürecini değerlendiriyoruz. Kurulumuzda bunların nasıl izinledirileceğine dair bir akış şeması oluşturduk. Bu konuyla ilgili bir mevzuat var zaten. UVC cihazlarını ikiye ayırdık. Birisi başka diğeri başka bir mevzuata tabi. Piyasa denetim gözetim biriminde arkadaşlarımız herhangi iddialarla piyasaya giren ruhsatsız ürünlerle ilgili tanımlama yapıyor. Arkadaşlarımız sürekli denetleme yapıyor. Türkiye genelinde 5 bin personel bu işe bakıyor. Bu kişileri tespit ettiğimiz zaman idari para cezası veriliyor. Eğer teknik bilgi eksikliği varsa onlarla ilgili de çalışma yapıyoruz. Ürünleri piyasadan toplatma dahil olmak üzere yapılan idari cezalar var. Şu anda piyasada bakanlığımız tarafından izinlendirme yapılmış UVC dezenfeksiyon cihazı söz konusu değildir."

Kaynak: DHA