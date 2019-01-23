Isınırken Ölüyorlardı... Daha İyi Isınmak İçin Sobaya Mazot Döktüler, Ölümden Son Anda Kurtuldular

Isınırken ölüyorlardı... Daha iyi ısınmak için sobaya mazot döktüler, ölümden son anda kurtuldular

Sobaya mazot atılması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı

KİLİS - Kilis'te ısınmak için yaktıkları sobanın içine mazot döken Suriyeliler, ateşin birden parlaması sonucu yaralandı. Olay da 3 kişi yaşanan patlamada 3 Suriyeli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hindioğlu Mahallesi Hasırcı Sokak üzerinde 3 katlı evin terasında ısınmak için yaktıkları kömür sobasının üzerine daha iyi yansın diye mazot döken Suriyeliler, sobanın patlayarak devrilmesi sonucu Suriye uyruklu Mine Kürdi, Biten Muhtat ile Tarık Muhtat yaralandı. Yaralanan 3 kişi ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Suriyeli ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA