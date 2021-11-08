KONYA (İHA) - - İşine son verilme sebebi gördüğü kişiyi öldüren zanlı tutuklandı "ekmek davası" dedi

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, işine son verilme sebebi gördüğü kişiyi bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Huğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir silah fabrikasında çalıştığı öğrenilen 34 yaşındaki Recep Çekiç ile aralarında husumet bulunan U.S. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, olayda bıçakla ağır yaralanan Çekiç kaldırıldığı Derebucak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından jandarmaya teslim olan zanlı U.S, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanması sonrasında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla Beyşehir Adliyesi'ne çıkarıldı.

U.S. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli U.S. adliye çıkışında, gazetecilerin cinayeti neden işlediniz sorusuna, "Söyleyecek bir şey yok" derken, jandarma ekip otosuna bindiği esnada, "Ekmek davası" sözleriyle cevap verdi.