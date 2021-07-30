İşinden istifa edip yapmaya başladığı dekoratif mum ve sabunlar yurt içi ve dışından talep görüyor

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Kıymet Şahin, sıkıldığı işini bırakıp yapmaya başladığı dekoratif mum ve sabunları Türkiye genelinin yanı sıra İngiltere'ye de gönderiyor.

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Kıymet Şahin, sıkıldığı işini bırakıp yapmaya başladığı dekoratif mum ve sabunları Türkiye genelinin yanı sıra İngiltere'ye de gönderiyor.

Samsun'da yıllarca finans alanında farklı firmalarda çalışan Şahin, artık yapmak istemediği fark edince işinden istifa etti.

Mutlu olacağı bir işe yönelmek isteyen, bunun için doğal mum ve sabun yapmak için eğitim alan Şahin, ardından evinde kokulu dekoratif mum ve sabun üretimine başladı.

Yaptığı ürünleri önce çevresindekilere satan Şahin, bir süre sonra sosyal medya aracılığıyla Türkiye geneline de pazarlamaya başladı.

Ürünlerini İstanbul'daki aracı bir firma üzerinden İngiltere'ye de gönderen Şahin, sabunları 5 ile 50 lira, mumları ise 25 ile 100 lira arasında satıyor.

Kıymet Şahin, AA muhabirine, işinden sıkıldığını, yapmak istemediğini fark edince arayış içine girdiğini söyledi.

Çocukluğundan bu yana lavanta kokusunu sevdiğini, bu nedenle bu alanla ilgili bir şeyler yapmak istediğini anlatan Şahin, "Sabun ve mum yapımı üzerine eğitim aldım. Çünkü lavanta kokusunu en güzel oralarda yakalayacağımı düşündüm. Lavantanın sakinleştirici, strese iyi gelen yapısını bildiğim için bunu yaptığım işte kullanmak istedim. Lavanta kokulu sabun ve mumlarımı artık herkesle tanıştırıyorum." dedi.

Vanilya, çikolata, tarçın kokulu sabun ve mumlar da ürettiğini belirten Şahin, ancak işe giriş noktasının lavanta olduğunu vurguladı.

Ürünlerini tamamen doğal ve hijyenik ortamda hazırladığının altını çizen Şahin, "İstenilen şekilde ve tasarımlarda ürünler yapıyorum. Bazen kendi iç dünyama göre, bazen de özel kalıplarla ürünler hazırlıyorum. Her renk ve ebatta ürün yapabiliyorum. Tamamen doğal ve el yapımı olarak hazırlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kokulu sabun ve mumlarla kendi markasını oluşturmayı hedeflediğini dile getiren Şahin, "Lavanta kokulu sabun ve mumların tüm evlerimize girmesini istiyorum. Çünkü lavanta kokusunun rahatlatıcı özelliğini herkes yaşasın istiyorum." diye konuştu.

Şahin, Canik Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak da görev yaptığını, bütün kadınların meslek edinmesi ve kendi ayakları üzerinde durmasını önemsediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız