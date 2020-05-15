Isınan hava korona virüs salgınını unutturdu Korona virüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken 'kontrollü sosyal hayat' kurallarına megakent İstanbul'un sahillerinde pek uyulmadığı görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken 'kontrollü sosyal hayat' kurallarına megakent İstanbul'un sahillerinde pek uyulmadığı görüldü. Havaların ısınmasıyla birlikte sahillere akın eden vatandaşların sosyal mesafe kuralını unutup her şey normalmiş gibi davranış sergilemesi dikkat çekti.

Havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul'da vatandaşlar sahillere akın etti. Akşam saatlerinde yoğunluğun arttığı sahillerde sosyal mesafe kuralını unutan yüzlerce vatandaş beraber yürürken, toplu halde sohbet ortamları oluşturdu. Maske takma kuralına bir çok vatandaşın uyduğu gözlemlenirken ara ara bu kuralın da hiçe sayıldığı gözlendi. Bostancı, Maltepe ve Kartal sahillerinde oluşan yoğunluk akşam saat 22.00 sıralarında görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA