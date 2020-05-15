Isınan hava korona virüs salgınını unutturdu Isınan hava korona virüs salgınını unutturdu Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınında kontrollü normalleşme dönemi başladı.

Isınan hava korona virüs salgınını unutturdu

İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınında kontrollü normalleşme dönemi başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her açıklamasında vurguladığı 'Kontrollü Sosyal Hayat'a megakent İstanbul'un sahillerinde pek uyulmadığı görülüyor.

Sosyal mesafe kuralı unutuldu

Havaların bir anda ısınmasıyla karantina dönemine son veren vatandaşlar sahillere akın etti. Sosyal mesafe kuralını unutan yüzlerce vatandaş sahilde beraber yürürken; toplu halde sohbet ortamları da oluşturuldu. Maske takma kuralına bir çok vatandaşın uyduğu gözlemlenirken ara ara bu kuralında hiçe sayıldığı gözler önünde. Bostancı, Maltepe ve Kartal sahillerinde oluşan yoğunluk akşam saat 22.00 sıralarında görüntülendi.

Bisikletlere binildi koşu yapıldı

Salgından dolayı iki ayı aşkın süredir evde olan vatandaşlar normalleşme döneminin başlamasıyla kendisini sahillere vurdu. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte akşam saatlerinde yoğunluğun arttığı sahillerde adeta iğne atsan yere düşmez duruma geldi.

Kaynak: İHA