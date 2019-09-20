Isınan fren balataları yangına neden oldu

20.09.2019 11:02

Erzincan'da seyir halindeki tomruk yüklü kamyonunun ısınan fren balataları yangına neden oldu.



Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde meydana gelen olayda Sivas - Erzincan kara yolu Sakaltutan Geçidinden aşağı inen tomruk yüklü kamyonun fren balatalarının aşırı ısınma yapmasından dolayı arka tekerlerinde yangın çıktı. Arka tekerlerinin alev aldığını fark eden kamyon sürücüsü aracı yolun kenarına park ederek alevlere müdahale edip itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Kamyonda maddi hasar meydana geldi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA