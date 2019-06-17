İşin uzmanlarından yepyeni bir mekân

Deneyimli işletmeci İlgi Gövsa ve Süslü Celal lakaplı Celal Altınel yeni mekanları 'Mila Türkbükü' ile yine farklarını ortaya çıkarmaya devam ediyor. Denizden gelen anlamına gelen 'Mila Türkbükü',kendine özgü dokusu, naif dekorasyonu, lezzetli mönüsü ,kusursuz servis anlayışı ve makul fiyatları ile misafirlerine keyifli anlar vaat ediyor.

İyi müzik eşliğinde, birbirinden özel taze meyvelerle zenginleştirilmiş kokteylleri yudumlamak ve tadı damaklarda iz bırakan yemekleri tatmak için 'Mila Türkbükü' oldukça konforlu bir alan sağlıyor.

Akşam restoran kısmıyla da hizmet verecek olan Mila, eşsiz manzarası ve dolunay geceleri ile yaza damga vurmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Bültenler