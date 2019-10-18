18.10.2019 20:02

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı'nda ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin, "İşin sıkı olduğunu görünce tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip dönüp gittiler." dedi.

Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademik yılı açılışı sebebiyle üniversitenin Yalnızbağ Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Erdoğan Büyük Kasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi.

Mehmetçik'in Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarından sonra o bölgelere güven getirildiğini ifade eden Yıldırım, ardından Avrupa ve ABD'deki muhataplarına Fırat'ın doğusundan Irak'a kadar bir terör yuvalanması olduğunu söylediklerini ancak bir türlü dinletemediklerini aktardı.

Barış Pınarı Harekatı'nda ABD ile varılan anlaşmaya işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Onlar zannetti ki Türkiye çaresiz, bir şey yapamaz. Ne oldu, oraya da girdik mi, onların yuvalarını da dağıttık mı? Kahraman Mehmetlerimiz orada da destanlar yazdı mı, elbette yazdı. Şimdi artık işin sıkı olduğunu görünce tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip dönüp gittiler. Bu millet büyük millettir. Bu millettin binlerce yıllık tarih bilinci, bağımsızlık aşkı var. Onun için bu milletle iş tutarken herkesin on sefer düşünmesi lazım. Oldu bittiyle Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi ortadan kaldırmaya çalıştılar, izin vermedik."

Terör örgütleriyle 35 yıldır mücadele verildiğinin altını çizen Yıldırım, "Emperyal güçlerin himayesindeki terör örgütlerine karşı bu amansız mücadelemizi de önemli ölçüde başardık. Özellikle son 15 yılda teröre karşı verilen mücadele sonunda terör örgütü PKK artık topraklarımızda eylem yapamaz hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Osmanlı'nın, hüküm sürdüğü topraklarda kimsenin dili ve dinine müdahale etmediğini ifade ederek, şimdi Osmanlı'nın ayrıldığı topraklarda 64 devletin bulunduğunu, Fransızların Kuzey Afrika'da 50 yılda Fransızca'yı resmi dil haline getirdiğini anlattı.

Binali Yıldırım, konuşmaların ardından 1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali'nde görev alan jüri üyelerine ve yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Program sonrası Yıldırım, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Çelebi Havacılık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Canan Çelebioğlu, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve diğer protokol üyeleriyle yerleşkedeki Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu ek binasının temelini attı.

Kaynak: AA