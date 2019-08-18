Işın Karaca: Türk kadını etli butlu olur

18.08.2019 14:02

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde konser veren şarkıcı Işın Karaca, dinleyicileriyle sohbet ederken, "40- 50 kilo verdim. Daha vermeyeceğim. Türk kadını dediğin, az biraz etli butlu olur" dedi.

Işın Karaca, Manavgat'ın Kızılağaç bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otelde sahneye çıktı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Karaca, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserde Karaca'nın oğlu Erda da yabancı şarkı söyledi. Şarkılarının arasında sık sık kendisini dinleyenlerle sohbet eden Işın Karaca, bir hayranının mide küçültme ameliyatının ardından çok kilo verdiğini söylemesi üzerine, "Birkaç sene önce ameliyat oldum. Çok sıkı diyet yaptım ve 40- 50 kilo verdim. Daha fazla vermeyeceğim. Türk kadını dediğin az biraz etli butlu olur" dedi.

Nemden dolayı sahnenin sürekli ıslanması üzerine Işın Karaca, "Bu sahneyi iyice bir silelim. Ayağım kayıp düşeceğim, ondan sonra sabah akşam magazin basını beni konuşacak. Zaten bu konuda mimliyim" diye konuştu.



Kaynak: DHA