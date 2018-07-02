Işın Karaca, Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'a Instagram'dan Mektup Yazdı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, artan çocuk istismarı haberlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Instagram üzerinden mektup yazdı. Karaca, "Çocuk istismar vakaları için daha caydırıcı bir çözüm bulmanızı yalvararak rica ediyorum" dedi.

"YALVARIRIM BİR ÇÖZÜM BULUN"

Artan çocuk istismarı haberinden sonra kendisini tutamayan Işın Karaca, Instagram üzerinden yayınladığı mektupta şu iadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanım @rterdogan ve çok değerli Hanımefendi Sayın @emineerdogan Hepimizi derinden yaralayan ve önüne geçemediğimiz çocuk istismar vakaları için daha caydırıcı bir çözüm bulmanızı yalvararak rica ediyorum...

Sapkınlık ve istismar sadece bizim ülkemizde tabii ki yok, dünyanın her köşesinde yaşanıyor, ancak son günlerde tüm Türkiye arka arkaya yaşanan çocuk ölümlerinden ötürü bitmiş durumda.

Vicdanı ve merhameti olan herkes muhtemelen benimle aynı fikirdedir.

Yüreğimiz, her gün yenisi gelen çocuk ölüm haberleri ile kanıyor.

Lütfen yasalarımızı çocuk istismarına karşı güçlendirelim.

Geleceğimiz çocuklarımız.

Çaresizce, bu üzücü olayları izlerken,

insanlığımdan utanır oldum.

Bu konular ile alakalı yapılacak tüm çalışmalarınızda, sonuna kadar, bir sanatçı, bir anne, ve güzel ülkemizin bir vatandaşı olarak, yanınızda bulunmak isterim.

Biz Türkiye'yiz

Biz kocaman bir aileyiz, ve bunların üstesinden gelmesini de biliriz... Saygılarımla

Işın Karaca"