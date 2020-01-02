Işın Karaca, playback yapan şarkıcıları eleştirdi
Haberler » Magazin » Işın Karaca, playback yapan şarkıcıları eleştirdi - Magazin

Işın Karaca, playback yapan şarkıcıları eleştirdi

Işın Karaca, yeni yılda Antalya Belek'teki Maritim Pine Beach Otel'in sahne aldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı gecede Işın Karaca, sevilen şarkıları seslendirdi

02.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:41
Işın Karaca, playback yapan şarkıcıları eleştirdi

cep telefonundan canlı ve görüntülü görüştüğü kızına da 'Merhaba' diyerek, konserine devam etti.

2 saatlik konserinde izleyenlere sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dileyen Işın Karaca, "Ben sürekli canlı konser veriyorum. Yeni yetme bazı şarkıcılar playback yapıyor. Bense sizlerin karşısında canlı canlı sahnedeyim ve söylüyorum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler