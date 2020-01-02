Işın Karaca, playback yapan şarkıcıları eleştirdi
Işın Karaca, yeni yılda Antalya Belek'teki Maritim Pine Beach Otel'in sahne aldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı gecede Işın Karaca, sevilen şarkıları seslendirdi
02.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:41
Işın Karaca cep telefonundan canlı ve görüntülü görüştüğü kızına da 'Merhaba' diyerek, konserine devam etti.
2 saatlik konserinde izleyenlere sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dileyen Işın Karaca, "Ben sürekli canlı konser veriyorum. Yeni yetme bazı şarkıcılar playback yapıyor. Bense sizlerin karşısında canlı canlı sahnedeyim ve söylüyorum" dedi.
Kaynak: Snob Magazin
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