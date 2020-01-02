Işın Karaca, playback yapan şarkıcıları eleştirdi

02.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:41

Işın Karaca cep telefonundan canlı ve görüntülü görüştüğü kızına da 'Merhaba' diyerek, konserine devam etti.

2 saatlik konserinde izleyenlere sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dileyen Işın Karaca, "Ben sürekli canlı konser veriyorum. Yeni yetme bazı şarkıcılar playback yapıyor. Bense sizlerin karşısında canlı canlı sahnedeyim ve söylüyorum" dedi.



