Işın Karaca'nın kardeşi 'Yapayalnız'
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Işın Karaca'nın kardeşi 'Yapayalnız'

21 Temmuz Salı tüm dijital platformlarda olucak bas gitarist Serdar Karaca'nın yüksek temposu ve yazın coşkusunu anlatan şarkı 'Yapayalnız'ı prodüktörlüğünü müzik dünyasının en özel ve önemli kadın vokallerinden Işın Karaca ve Akın Büyükkaraca üstlendi.

Işın Karaca'nın kardeşi 'Yapayalnız'
22.07.2020 13:46 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:57

Alternatif popun yeni isimlerinden, müziği ile farklı kapılar aralamayı hedefleyen bas gitarist Serdar Karaca, ilk teklisi 'Yapayalnız'ı Akış Production&DMC etiketiyle 21 Temmuz Salı tüm dijital platformlar aracılığıyla dinleyicinin beğenisine sunuyor.

Genç yaşına rağmen, müzik öğrenme tutkusunun peşinden giderek cesur işlere imza atmak için kolları sıvayan Serdar Karaca, Yapayalnız'da hem besteci olarak, hem de sözlerine çocukluk arkadaşı Timur Samir'le, aranjesine Akın Büyükkaraca ile imzasını attı.

Şarkının prodüktörlüğünü müzik dünyasının en özel ve önemli kadın vokallerinden Işın Karaca ve Akın Büyükkaraca üstlendi.

Serdar Karaca 'Yapayalnız'ın yarattığı anlam ve heyecanı "şarkıda geçmişte olan birine özlem anlatılıyor ama sonunda klasikleşen yıkımı yerine ayakta kalınabileceğini ve dik durabilmeyi işaret ediyor" diye anlattı.

Ümraniye platolarında çekilen şarkının video klip yönetmenliğimi Mustafa Özen gerçekleştirdi.

'Yapayalnız' yüksek temposu ve yazın coşkusunun yanında pop rock esintilerini taşıyan alternatif pop kulvarında 2020 ruhunu taşıyan şarkılardan biri olacak

Biyografi

Serdar Karaca, 1991 de İngiltere'de doğdu. Kuzey Kıbrıs Türklerinden Serdar, müzik ile iç içe bir aile de büyümüş olması, onun müzikle daha erken yaşta tanışmasını sağladı. İlk enstrümanı alto saksafonu 11 yaşında çalmaya başlayan genç müzisyen daha sonra lise yıllarında bas gitara merak sardı ve okul grubunda yer aldı. İlk profesyonel sahne deneyimini ise 19 yaşında Işın Karaca'nın yanında bas gitar çalarak gerçekleştirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesinde Geomatik mühendisliği okurken müziğin ona daha çok yakıştığını hisseden Serdar, okulunu dondurup Hollanda'nın Artez konservatuarına gitti, Jazz ve Pop bölümünden dereceyle mezun oldu. Ablası Işın Karaca ile çalışmakta olan Serdar artık kendi hünerlerini sergileme zamanının geldiğini düşünüyor.

Kaynak: Bültenler

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