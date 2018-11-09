Işın Karaca'dan Müslüm Filmi Hakkında Bir Olumsuz Yorum Daha: Eşim Uyudu

26 Ekim'de vizyone giren Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı 'Müslüm' filmini izleyen ve olumsuz yöndeki eleştirilerini sosyal medya hesabından açıklayan Işın Karaca, önceki akşam katıldığı düğün çıkışında yeniden film hakkında konuştu.

MÜSLÜM GÜRSES'İN SESİ OLMAYINCA TATMİN OLMADIK

Işın Karaca, "Oyunculuk ve müzik bildiğim iyi bir meslek. Filmde Müslüm Gürses'in sesini duymak isterdim. Timuçin Esen filmde oyunculuğunu yapacaktı. Ağzını kımıldatacaktı ve biz Müslüm Gürses sesi duyacaktık. Müslüm Gürses ikondur, idoldür. Onun sesi olmadığı için bizi tatmin etmedi." yorumlarında bulundu.

Müslüm Filmi Afişi

EŞİM TUĞRUL FİLMDE UYUDU

Işın Karaca sözlerine "Bu ülkede Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan'dan bir tane var. Onların sesi olmadan olmaz. Ben emeği geçen kimseye saygısızlık etmem ama Müslüm Gürses, filmde olmayınca olmadı. Hatta eşim Tuğrul Odabaş filmde uyudu. Müslüm sesi olmadan onun filmi olmadı bende. Eşim filmde resmen uyudu." diyerek son verdi.

IŞIN KARACA VE TUĞRUL ODABAŞ NE ZAMAN EVLENDİ?

Işın Karaca, çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile 28 Aralık 2016 tarihinde nikah masasına oturarak üçüncü kez mutluluğa 'evet' demişti.