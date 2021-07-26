IŞIN KARACA KONSERİNDE SAHNEDE EVLİLİK TEKLİFİ
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IŞIN KARACA KONSERİNDE SAHNEDE EVLİLİK TEKLİFİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

POP müziği şarkıcısı Işın Karaca, Antalya'nın Manavgat ilçesinde konser verdi.

POP müziği şarkıcısı Işın Karaca, Antalya'nın Manavgat ilçesinde konser verdi. Koronavirüs salgını süresince 1,5 yıl sahnelerden uzak kalıp yeninden konserlere başlayan Karaca, 25 yıl yaptığım mesleği 1,5 sene hiç yapmayınca bir acemilik süreci oldu. Yeniden bisiklete biner gibi bir durum dedi. Karaca'nın dinleyicilerinden biri, kız arkadaşına sahnede evlilik teklifi yaptı.

Pop müzik şarkıcısı Işın Karaca, Kurban Bayramı'nda, 5 yıldızlı Starlight Resort Hotel'de konser verdi. Bir saatten fazla sahnede kalan Karaca, otelde tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistlere Türkçe ve İngilizce sevilen şarkılarını seslendirdi. Zaman zaman hayranlarına da takılan ve özellikle çocuklarla ilgilenen Karaca, yeniden sahnede olmanın memnuniyetini duyduğunu belirtti.

'KENDİNİ NAZA ÇEK'

Konserinde, otelde ailesiyle tatil yapan Cengiz isimli hayranının sahnede evlilik teklifi yaptığı kız arkadaşı Gülderen'e tavsiyede bulunan Karaca, sürekli 'Kendini naza çek' diyerek, çifte ömür boyu mutluluk diledi. Genç kız teklifi kabul etti.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama da yapan Karaca, koronavirüs salgını süresince birçok kesimin olduğu gibi müzisyenler için de yaşamın çok zor geçtiğini söyledi. Işın Karaca, belirli bir iyileşmenin ardından konserlere yeniden başlandığını belirterek, Çok heyecanlıyım, 1,5 yıl aranın ardından yeniden bisiklete biner gibi bir durum. 25 sene yaptığım mesleği 1,5 sene hiç yapmayınca bir acemilik süreci oldu. Ama çok hızlıca hatırlandı ve gördüğünüz üzere kaldığımız yerden devam ettik dedi.

IŞIN KARACA KONSERİNDE SAHNEDE EVLİLİK TEKLİFİ
IŞIN KARACA KONSERİNDE SAHNEDE EVLİLİK TEKLİFİ
IŞIN KARACA KONSERİNDE SAHNEDE EVLİLİK TEKLİFİ
IŞIN KARACA KONSERİNDE SAHNEDE EVLİLİK TEKLİFİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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