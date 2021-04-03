Işın Karaca kimdir? Işın Karaca kaç yaşında nereli? Işın Karaca şarkıları!
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Işın Karaca kimdir? Işın Karaca kaç yaşında nereli? Işın Karaca şarkıları!

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Işın Karaca kimdir? Işın Karaca kaç yaşında nereli? Işın Karaca şarkıları!

Pop müziğinin güçlü seslerinden Işın Karaca araştırılan isimler arasında. Işın Karaca kimdir? Işın Karaca kaç yaşında nereli? Işın Karaca şarkıları! Işın Karaca eski hali! Işın Karaca eşi kim?

Pop müziğinin güçlü seslerinden Işın Karaca araştırılan isimler arasında. Işın Karaca kimdir? Işın Karaca kaç yaşında nereli? Işın Karaca şarkıları! Işın Karaca eski hali! Işın Karaca eşi kim?Işın Karaca kimdir? Işın Karaca kaç yaşında nereli? Işın Karaca şarkıları!

IŞIN KARACA KİMDİR?

Işın Karaca olarak bilinen sahne adı ile Işın Funda Büyükkaraca ya da sahne adıyla Işın Karaca, Londra'da doğmuştur.1973 yılında Londra'da doğdu. Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca ile Afyonlu emlakçı olan Ali Büyükkaraca'nın ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim gördü. 19 yaşında yaptığı Soner KIVANÇ ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu vardır. İlk eşinden daha sonra boşandı. Aranjör Erdem Yörük ile 12 yıl süren birlikteliği olmuştur. Silist, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri birlikteliğini 2010 yılı kasım ayı sonunda noktalamıştır. Tekrar barışan çift, 30 Mayıs 2011 tarihinde evlenmiştir. İkinci çocuğu Mia 2011 yılında dünyaya gelmiştir. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar vermişlerdir.

IŞIN KARACA ŞARKILARI

Anadilim Aşk

Arabesque II: Geçmiş Bize Yakışıyor

Arabesque: Geçmiş, Geçmemiş Hiç...

Başka 33/3

Ey Aşkın Güzel Kızı

Eyvallah (albüm)

Her Şey Aşktan

İçinde Aşk Var

Maxi Single (Ogeday & Işın Karaca albümü)

Uyanış (albüm)

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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