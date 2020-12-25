Işın Karaca gazinosu

Işın Karaca, 31 Aralık akşamı 21.30-00.30 saatleri arasında online konser verecek. Şarkıcı, Türk sanat müziğinden popa, arabeskten latin müziğine kadar uzanan geniş bir repertuvar hazırladı

Işın Karaca, yılbaşı günü madem sevdiklerimizle sahnede buluşamıyoruz o zaman biz onların evine sahne kuralım fikriyle yola çıkılan #eveğlence& ; projesi, konser verecek. Organizasyon, dokuz aydır çalışamayan müzik sektöründeki& ; maddi yardıma ihtiyacı olan tüm müzisyenlere nefes olma hareketi olacak.

GENİŞ REPERTUVAR

"Süslenin, sofralarınızı kurun ve kendinizi bizlere emanet edin. Programın başından sonuna kadar, tam bir yılbaşı eğlencesi hazırladık" diyen şarkıcı, 31 Aralık akşamı 21.30-00.30 saatleri arasında, biletix'te gazinosunun perdelerini sürprizleriyle açacak. Türk sanat müziğinden popa, arabeskten latin müziğine kadar uzanan geniş bir repertuvar hazırlayan Karaca ve arkadaşları, karantina yılbaşına renk getirecek.

Kaynak: Snob Magazin