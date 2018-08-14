Işın Karaca, Döviz Hakkında Espri Yapan Takipçilerini Sağduyulu Olmaları İçin Uyardı

Işın Karaca, Döviz Hakkında Espri Yapan Takipçilerini Sağduyulu Olmaları İçin Uyardı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, dövizin artışıyla birlikte birçok kişinin espri yapmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Şarkıcı ekonomik dalgalanma dalga konusu olmamalı. Birlik zamanı" diyerek takipçilerini uyardı.

Işın Karaca, Döviz Hakkında Espri Yapan Takipçilerini Sağduyulu Olmaları İçin Uyardı

Türk müziğinin önemli isimlerinden Işın Karaca, Instagram hesabından dövizin artışıyla alakalı espri yapanları uyardı. Takipçilerine birlik çağrısında bulunan sanatçı, ekonomik artışların bazı insanları zora sokabileceğini söyleyerek sağduyulu davranılması gerektiğini söyledi.

"TUZU KURU OLAN OLABİLİR"

Instagram hesabından paylaşım yapan sanatçı şunları söyledi: "Arkadaşlar rica ediyorum artık döviz ile alakalı espriler yapmayalım. Tuzu kuru olan olabilir fakat ister istemez borçlanmış, zora düşmüş insanlar olabilir. Lütfen. Son günlerde yaşanan ekonomik dalgalanma dalga konusu olmamalı!

Birliğimiz, beraberliğimiz bu ekonomik savaşın üstesinden gelmemize sebep olacaktır. Birlik zamanı. Naçizane fikrim yerli üretim ve malları tüketim zamanı. Biz her şeyin üstesinden gelebilecek potansiyeli taşıyan bir toplumuz..."

Sanatçının döviz hakkındaki paylaşımını gören birçok takipçisinden destek yorumları geldi.

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