Işın Karaca'dan Merve Boluğur'a ağır gönderme

Işın Karaca ile Merve Boluğur, arasındaki gerilim artıyor. İşte detaylar

Işın Karaca ile Merve Boluğur, arasındaki gerilim artıyor. İlk olarak

Boluğur'un şarkı çıkaracağı haberine Karaca, "Bir sen eksiktin güzel kız" diyerek

ti'ye almıştı.

Bunun üzerine ise Boluğur'un yakın çevresine Karaca için, "Işın'ın

derdi benim zayıf olmam. Zayıf kadınlara her zaman düşmandır" dediği iddia

edilmişti. Geçtiğimiz gün Karaca ile kendi fotoğrafını Instagram'dan paylaşan

oyuncu, "Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum" demişti.& ;& ;

Kaynak: Snob Magazin