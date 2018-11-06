Işın Karaca'dan 2 Milyon Kişinin İzlediği 'Müslüm' Filmine Tepki: İzlemek Zulüm Oldu
Işın Karaca, vizyona girdiğinden bu yana büyük ilgi gören 10 günde 2 milyon kişinin izlediği 'Müslüm'ün abartıldığını ve filmin kendisine zulüm olduğunu söyledi.
Önceki akşam eşi Tuğrul Odabaşı ile sinemaya giden şarkıcı Işın Karaca, 2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in hayat hikayesini anlatan 'Müslim' filmini izlemeye gitti. Karaca, birçok beğenen kişinin aksine filmin fazla abartıldığını söyledi.
"KOCA FİLM BANA ZULÜM OLDU"
Eşiyle kaçamak yaparak 'Müslüm' filmine giden Işın Karaca, 10 günde 2 milyondan fazla kişinin izlediği filmin fazla abartıldığını söyledi. Instagram hesabından sinema çıkışı paylaşım yapan Işın Karaca, "Müslüm Baba'nın sesi olmayınca koca film bana zulüm oldu! Millet neden bu kadar abarttı ben anlamadım. Eminim Müslüm Baba da izleseydi benimle aynı fikirde olurdu." dedi.
10 GÜNDE 2 MİLYONU AŞKIN KİŞİ İZLEDİ
Başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı film, ilk 10 günde 2 milyon 165 bin 341 seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başardı. Hafta sonu 788 bin 280 kişi tarafından izlenen 18 milyon bütçeli yapım, ilk 10 günde 29 milyon 647 bin 317 TL hasılat elde etti.
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flimi beğenenlerin hiç biri hayatında Müslüm babayı dinlemeyen insanlardır, hiç bi kere Müslüm babanın eski flimlerini açıp izledinizmi, bi kere bu flimin müslüm babayla uzaktan yakından hiç bi alakası yok, flim bitsin diye bekledim durdum, bi kere Timuçin esen kel bir adam, memlekette saçı olan adam kalmadıda, kel adamımı müslüm babaya benzettiniz, ses desen o kadar komik olmuşki, gülmekten yerlere yattım, babanın hayatında duygusallık yoktur, babanın hayatında dert, keder, , isyan, öfke, acı, vardıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Işın sen yine prim yaptın ama Müslüm baba üzerinden yanlış kayaya carptin Müslüm ruhu anlatılmaz yaşanır sende demek o duygu yokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ben bu kadar yıl Müslüm baba hayranının böyle filmi anlatacak kimse olmaz süper yetenek beceri Timuçin Esen harbiden biz muslumculeri utandirmadiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Sen anlayamazsın ışın anlamak için Müslüm ruhu olacak sendeCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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timuçin esen şarkıcı olmadığı halde o şarkılara o ruhu katabilmiş sen hala kendini şarkı söylüyor san. Herkesin tam tersi yorum yaparak da gündem olmaya çalışma bacım. . . . . .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır