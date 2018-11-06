Işın Karaca'dan 2 Milyon Kişinin İzlediği 'Müslüm' Filmine Tepki: İzlemek Zulüm Oldu

Önceki akşam eşi Tuğrul Odabaşı ile sinemaya giden şarkıcı Işın Karaca, 2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in hayat hikayesini anlatan 'Müslim' filmini izlemeye gitti. Karaca, birçok beğenen kişinin aksine filmin fazla abartıldığını söyledi.

"KOCA FİLM BANA ZULÜM OLDU"

Eşiyle kaçamak yaparak 'Müslüm' filmine giden Işın Karaca, 10 günde 2 milyondan fazla kişinin izlediği filmin fazla abartıldığını söyledi. Instagram hesabından sinema çıkışı paylaşım yapan Işın Karaca, "Müslüm Baba'nın sesi olmayınca koca film bana zulüm oldu! Millet neden bu kadar abarttı ben anlamadım. Eminim Müslüm Baba da izleseydi benimle aynı fikirde olurdu." dedi.

10 GÜNDE 2 MİLYONU AŞKIN KİŞİ İZLEDİ

Başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı film, ilk 10 günde 2 milyon 165 bin 341 seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başardı. Hafta sonu 788 bin 280 kişi tarafından izlenen 18 milyon bütçeli yapım, ilk 10 günde 29 milyon 647 bin 317 TL hasılat elde etti.