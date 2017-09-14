İsimsizler Dizisi, Yeni Sezonda Kurtlar Vadisi'nin Tahtına Oturacak

Habertürk gazetesi yazarı Mustafa Doğan, bugünkü yazısında "Kurtlar Vadisi" dizisinin ekrana dönüp dönmeyeceği sorusuyla ilgili önemli bir bilgi aktardı.

NECATİ ŞAŞMAZ TEKLİF BEKLİYOR

Konuyla ilgili Pana Film'in yöneticisi ve dizinin başrol oyuncusu Necati Şamaz'la görüştüğünü belirten Doğan, Şaşmaz'ın "Bu zorluğu göğüsleyebilecek bir kanal olursa gerçekleşecek" yanıtını verdiğini belirtti.

TRT'DEN KÖROĞLU DİZİSİ

Mustafa Doğan, yazısında ayrıca TRT'nin "Köroğlu" adında yeni bir dizi hazırlığında olduğunu ve şarkıcı Uğur Işılak'ın ilk kez bu diziyle oyuncu olarak karşımıza çıkacağını açıkladı. Doğan'ın aktardığı bilgiye göre; Işılak, dizide iki bölüm yer alacak ve aynı zamanda "Köroğlu"nun müziklerini de yapacak.



VADİ'NİN TAHTINA 'İSİMSİZLER' OTURACAK

Kanal D ekranlarında yeni oyuncu kadrosu ile sezona süper bir başlangıç yapan 'İsimsizler' dizisiyle ilgili detayları da kaleme alan Doğan, şu ifadelere yer verdi: "Pazartesi günü ikinci sezonuna merhaba diyen 'İsimsizler' de topa girdi. Hikâye Virankaya'dan 'kurtlar vadisine', yani İstanbul'a taşınmış. Bu kez mücadele ettikleri örgüt FETÖ. Resmen 'Kurtlar Vadisi FETÖ' olmuş dizi. 'Kurtlar Vadisi' kafası, betona adam gömme sahnesiyle kendini açıkça belli etti.



İlk bölümde öldürülen adam sayısı da vadiye rahmet okuttu! Kudret rolündeki Kürşat Alnıaçık gibi vadiden tanıdık bir yüzün kadroda yer almasıysa işin sağlaması.



Ekibe yeni katılan Hande Soral, Atsız Karaduman, Mert Öcal ve Berkan Şal'dan rolünde sırıtan kimseyi görmedim.



'Her işin ardında bir karanlık güç vardır', 'Bu millet vakti geldiğinde isimsiz bir ordu olur' gibi aforizmalar da unutulmamış. Aksiyon-çatışma sahneleri vadiden daha iyi üstelik."



