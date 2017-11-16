İsimleri 'Türkiye' Olan Suriyeli ve Iraklı İki Kadın, Türkiye'yi Anavatanları Gibi Görüyor

KONYA'da Suriye ve Irak uyruklu sığınmacı iki kadının isimlerinin 'Türkiye' olması ilgi çekiyor. Türkiye'yi kendi öz vatanları gibi gördüklerini belirten kadınlardan Suriyeli; Türkiye El Mustafa, "Bir çocuğum daha olursa ismini 'Türkiye' koyarım" dedi. Iraklı Türkmen Türkiye El Yetim ise, "Adımın 'Türkiye' olmasından gurur duyuyorum." dedi.



Suriye ve Irak'tan, Türkiye'ye gelerek Konya'da yaşamaya başlayan iki kadının isimlerinin 'Türkiye' olması dikkat çekti. Eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Suriye'deki iç savaştan kaçıp 2 yıl önce kaçarak Konya'ya gelen 33 yaşındaki Türkiye El Mustafa ile 3 yıl önce Irak'tan gelen Iraklı Türkmen 42 yaşında 4 çocuk annesi Türkiye El Yetim, Türkiye'yi anavatanları gibi görüyor. Konya Numune Hastanesi Nakipoğlu Semt Polikliniği'ndeki Kadın Doğum bölümüne muayene için geldikleri hastane de tanışan iki kadın, kendilerine gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını anlattı.



AİLEM TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVDİĞİ İÇİN BANA BU İSMİ VERMİŞ



Babası ve dedesinin Osmanlı Devleti'ni ve Türkiye'yi çok sevdikleri için kendisine 'Türkiye' ismini verdiklerini anlatan Türkiye El Mustafa, şunları söyledi:



"Türkiye adını bana babam vermiş. Babam ve dedelerim Osmanlı Devletini ve Türkiye'yi çok sevdikleri için bana bu ismi vermeyi layık görmüşler. Suriye'deki iç savaştan sonra, orada yaşayamayacağımızı düşündük ve 2 yıl önce Türkiye'ye geldik. Türkiye'de nereye gidersem gideyim ismimi öğrendiklerinde çok şaşırıyorlar. Sürekli 'Neden ismin 'Türkiye' diye soruyorlar? İsmimin 'Türkiye' olduğunu öğrenenler benimle çok ilgileniyorlar. 'Türkiye' olduğu için çok seviyorlar. Ailem de ve akrabalarımda bu ismi taşıyan tek ben varım. Türkiye'de olmaktan çok memnunum."



"ANAVATANIMIZ GİBİ GÖRÜYORUZ"



Türkiye'de gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu ifade eden Türkiye El Yetim, 3 yıl önce Irak'tan gelip yerleştiğini belirtti. Babası ve ağabeyinin Türkiye'yi çok sevdiği için adını 'Türkiye' koyduklarını ifade eden El Yetim, şöyle dedi:



"Ülkemiz çok zor durumdaydı. Biz de buraya kaçtık geldik. Türk halkının bize çok yardımı dokundu. Allah, razı olsun. Babam ve ağabeyim Türkiye'yi çok sevdikleri için ismimi 'Türkiye' koymuşlar. İsmimin 'Türkiye' olması nedeniyle çok farklı tepkiler alıyorum. 'Sana neden böyle bir isim vermişler?' diyerek şaşırıyorlar. 'Türkiye'de böyle bir ismi hiç duymadık' diyorlar, sorular soruyorlar. Gördüğüm ilgi karşısında gururlanıyorum. İsmimin 'Türkiye' olması çok güzel bir şey. İyi ki de ismim 'Türkiye' olmuş diyorum. Türkmen olduğumuz için burayı çok seviyoruz ve anavatanımızı gibi görüyoruz. İleri de inşallah bir çocuğum daha olursa ismini 'Türkiye' koymayı isterim."



BAŞKA ÜLKE VATANDAŞLARININ TÜRKİYE İSMİNİ KULLANMASI ÇOK GURURLANDIRDI



Muayene için gelen hastalarının isimlerinin 'Türkiye' olduğunu fark edince şaşırdığını anlatan Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Naim Ünsal, şöyle dedi:



"İlk başta 1 kişinin ismini görünce bunun bir tesadüf olduğunu düşündüm. Çok şaşırdım ve insanın içinde böyle bir coşku oluyor. Arka arkaya 'Türkiye' isimli hastalar gelmeye başladı. Bununla ilgili bir araştırma yaptım. Kayıtlara baktım çok sayıda var. Bu bana bir 'Anadolu Anavatan' çağrıştırdı. Çok hoşuma gitti gerçekten. Her seferinde gelen hastalarla da özellikle oturup konuşuyorum bu isimleriyle ilgili ilgili" dedi.



Hastalara bu isimlerin yeni verilmediğine dikkat çeken Ünsal, "Bunlar 4-5 yıllık isimler değilr. Yani o savaş süreçlerinden sonra konulmuş isimler değiller. Bunlar arasında 40'lı, 50'li yaşlarda olanlar var. Konuştuğumuzda tamamen Türkiye sevgisinden olduğunu söylüyorlar. Çok hoşuma gidiyor başka ülke vatandaşlarının 'Türkiye' ismini kullanması. Şahsen benim de hiç aklıma gelmemişti ama ben de diyorum bir çocuğum olsa artık ben de ismini 'Türkiye' koyarım. Türkiye'de bizim Türk vatandaşının da artık bundan sonra akıllarına geleceğini ve bu ismi koyabileceğini düşünüyorum. Kadınlar genel de Türkiye ismini koyuyor erkeklerde de Türki isimleri var tabi yine o bölgeden gelenler kişilerde. Tamamen anavatan hissinden dolayı kadınlarda 'Türkiye', erkekler de 'Türki.' Biz şimdi Üniversite de Sosyoloji Fakültesiyle de görüştük. Başka ülke vatandaşı olup, başka bir ülkenin ismini kendine isim olarak kullanan olmadığı için onunla ilgili de bir akademik çalışma da başlattılar. Bu da ayrıca çok enteresan bir şey. Bu da dünya da bir ilk olur böyle bir akademik çalışma. Sosyologlarla konuştuğum zamanda da dünya da başka bir örneği olmadığını da söylediler."



? - Konya