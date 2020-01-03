İsimleri Sebebiyle Türkiye'de Barınması Pek de Muhtemel Olmayan 24 Marka
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İsimleri Sebebiyle Türkiye'de Barınması Pek de Muhtemel Olmayan 24 Marka

Ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesizlikleri sebebiyle değil, ancak isimleri sebebiyle ülkemizde barınmasının pek de muhtemel olmadığı 24 markayı sizler için bir araya getirdik.

03.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:22
İsimleri Sebebiyle Türkiye'de Barınması Pek de Muhtemel Olmayan 24 Marka

Ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesizlikleri sebebiyle değil, ancak isimleri sebebiyle ülkemizde barınmasının pek de muhtemel olmadığı 24 markayı sizler için bir araya getirdik.


1# Şarap



2# Giyim Markası



3# Oyun Firması



4# Nalbur Ürünleri Markası



5# Mezarlık



6# Kozmetik Ürünü



7# Lokanta



8# Lokanta



9# Lokanta



10# Mağaza



11# Kedi Maması



12# İlaçlama Ürünleri



13# Giyim Mağazası



14# Kulübü



15# Fitness Topluluğu



16# Bitkisel Hap



17# Cepten Ödeme



18# Çikolata



19# Benzin İstasyonu



20# Banka



21# Deniz Güvenlik Sistemi



22# Bir Şirket



23# Bitkiler Satan Bir İşletme



24# Eğitim Programları Hazırlayan Şirket


Kaynak: TheGeyik

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