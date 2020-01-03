İsimleri Sebebiyle Türkiye'de Barınması Pek de Muhtemel Olmayan 24 Marka
Ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesizlikleri sebebiyle değil, ancak isimleri sebebiyle ülkemizde barınmasının pek de muhtemel olmadığı 24 markayı sizler için bir araya getirdik.
Ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesizlikleri sebebiyle değil, ancak isimleri sebebiyle ülkemizde barınmasının pek de muhtemel olmadığı 24 markayı sizler için bir araya getirdik.
1# Şarap
2# Spor Giyim Markası
3# Oyun Firması
4# Nalbur Ürünleri Markası
5# Mezarlık
6# Kozmetik Ürünü
7# Lokanta
8# Lokanta
9# Lokanta
10# Mağaza
11# Kedi Maması
12# İlaçlama Ürünleri
13# Giyim Mağazası
14# Futbol Kulübü
15# Fitness Topluluğu
16# Bitkisel Hap
17# Cepten Ödeme
18# Çikolata
19# Benzin İstasyonu
20# Banka
21# Deniz Güvenlik Sistemi
22# Bir Şirket
23# Bitkiler Satan Bir İşletme
24# Eğitim Programları Hazırlayan Şirket