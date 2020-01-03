İsimleri Sebebiyle Türkiye'de Barınması Pek de Muhtemel Olmayan 24 Marka

03.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:22

Ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesizlikleri sebebiyle değil, ancak isimleri sebebiyle ülkemizde barınmasının pek de muhtemel olmadığı 24 markayı sizler için bir araya getirdik.



1# Şarap







2# Spor Giyim Markası







3# Oyun Firması







4# Nalbur Ürünleri Markası







5# Mezarlık







6# Kozmetik Ürünü







7# Lokanta







8# Lokanta







9# Lokanta







10# Mağaza







11# Kedi Maması







12# İlaçlama Ürünleri







13# Giyim Mağazası







14# Futbol Kulübü







15# Fitness Topluluğu







16# Bitkisel Hap







17# Cepten Ödeme







18# Çikolata







19# Benzin İstasyonu







20# Banka







21# Deniz Güvenlik Sistemi







22# Bir Şirket







23# Bitkiler Satan Bir İşletme







24# Eğitim Programları Hazırlayan Şirket



