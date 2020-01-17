17.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 17.01.2020 19:10

Mardin'de "İşimi Yönetebiliyorum Projesi" kapsamında eğitim programı başladı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen, 27 banka tarafından desteklenen "İşimi Yönetebiliyorum Projesi" kapsamındaki beşinci eğitimi programının başlangıcı için, Dicle Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DİCLESİFED) ev sahipliğinde bir otelde tören düzenlendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, programda yaptığı konuşmada, Mardin'in tarımsal faaliyetler, hizmet sektörü, turizm ve tekstil açısından bölgedeki en önemli yatırımların bulunduğu illerin başında geldiğini söyledi.

Bölgenin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, özellikle bölgedeki çukur olaylarında bölgede ciddi bir travma yaşandığını anımsatan Yaman, son 3 yıldır başta Mardin olmak üzere artık bölgede huzurun hakim olduğunu belirtti.

Koydukları 2018 ve 2019 hedeflerini tutturduklarını ifade eden Yaman, "Hedefimiz 5,5 milyon turist ağırlamak. Ama tabi bunu yaparken de yerel kapasitemizi artıracak çalışmalar yapmamız lazım. Bu nedenle bu programı önemsiyorum. Mardin'in potansiyelini yükseltecek projelere destek ve katkı vermekten mutluyuz." diye konuştu.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da, zamanın ruhu değişirken, dünyanın da büyük bir dönüşümden geçtiğini ve hayatın her alanında hız ve verimlilik esaslı büyük bir devrim yaşandığını bildirdi.

Teknolojinin, yıkıcı bir inovasyonla yarattığı dönüşümden kaçışın mümkün olmadığını anlatan Turan, şunları söyledi:

"Dijital bir dünyanın kapılarından geçerken, geleneksel modeller de artık tarihe karışıyor. Yeni iş yapma ve üretim modelleri ülkelerin rekabetçiliğini de yeniden şekillendiriyor. Değişimi zamanında yakalamak, çağın gerektirdiği bilgi birikimi ve teknolojiyi kullanarak ekonomimizin kapasitesini geliştirmek, her zamankinden daha da önemli bir hale geliyor. Dünya, verimlilik odaklı bir üretim ve hizmet ekonomisine doğru dönüşürken Türkiye'de bu değişimi gerçekleştirecek en önemli aktörler hiç şüphesiz KOBİ'lerimiz olacaktır."

KOBİ'lerin kapasitelerini geliştirmesinin, kentlerin rekabetçiliğini artırdığına, yerel kalkınma dinamiklerini de harekete geçirdiğine dikkati çeken Turan, "KOBİ'lerimiz büyürse, Türkiye büyüyecek. İşini değer yaratarak yöneten işletmelerimizin, sadece nicelik değil niteliklerini geliştirmek üzere, çözümün parçası olan İşimi Yönetebiliyorum Projesi'ni hayata geçirdik. 3 yılda, 18 kentte, 3 bin KOBİ'ye ulaşmayı hedefliyoruz. Proje ile çağın gerektirdiği bilgi birikimi, tecrübe aktarımıyla KOBİ'lerimizin sürdürülebilirlik yolculuğuna rehberlik ediyoruz." diye konuştu.

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Başkanı Ümit Boyner ise Türkiye'de işletmelerin bir araya gelmesi ve uzun soluklu ve sürdürülebilir organizasyonlarda buluşmasının ülke ve ekonomi için son derece önemli olduğu kaydetti.

İki gün sürecek olan eğitimler kapsamında KOBİ'lere, finansal raporlamadan dijital pazarlamaya, e-ticaretten sosyal medyaya yenilikçi iş modelleri hakkında bilgi verilecek.

Kaynak: AA

Haber Videosu