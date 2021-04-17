İsim ve şarkısı için hukuk mücadelesi devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsim ve şarkısı için hukuk mücadelesi devam ediyor

İsim ve şarkısı için hukuk mücadelesi devam ediyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yaklaşık 14 yıl önce, seslendirdiği "Kalbime Gömerim O Zaman" şarkısıyla popülerlik yakalayan ve dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran ve Gökçe Kırgız, dinleyicilerine sürpriz yaparak şarkısını yeniden seslendirdi.

Yaşanılan hukuki süreçten dolayı "Kalbime Gömerim O Zaman" şarkısının sözleri kullanılamadığı için bestesinin üzerine yeniden kendisi sözler yazdı. Barış Engürlü düzenlemesiyle, Ozan Oskay'ın yapımcılığında Boğaziçi Tunera işbirliği ile hazırlanan "Adını Anmam" adlı yeni proje tüm dijital platformlarda yerini aldı. Başarılı şarkıcı Gökçe Kırgız, bundan sonra uzun bir ara vermeyeceğini ve müzik çalışmalarını hız kesmeden art arda yayınlayacağını müjdeledi.

Editöre Not : "Kalbime Gömerim O Zaman" şarkısıyla dinlenme rekorları kıran ve sonrasın da müzikal eğitimine ağırlık verip Haliç Üniversitesi'nde Konservatuar eğitimi alan ve başarıyla tamamlayan Gökçe Kırgız, kendi ismini ve şarkısını izinsiz şekilde kullanıp, çıktığı programlarda ve yayınlarda şarkının asıl sahibinin kendisinin olduğunu iddia ettiği Merve Doğan (Mahkeme kararıyla ismini Gökçe Kırgız olarak değiştirdi) hakkında 252.000 TL'lik tazminat talebinde bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Destici Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Nur Sürer Müge Anlı Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Diego Caner Erkin Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsim ve şarkısı için hukuk mücadelesi devam ediyor - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 12:40:11. #1.15#

title