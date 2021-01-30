'İşim Var Okula Gidiyorum' projesi nitelikli eleman açığını kapatacak

Ümraniye Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'İşim Var, Okula Gidiyorum' projesi kapsamında, çeşitli nedenlerle eğitimleri yarıda kalan öğrenciler, eğitimlerini tamamlamasının ardından istihdam ediliyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'İşim Var, Okula Gidiyorum' projesi kapsamında, çeşitli nedenlerle eğitimleri yarıda kalan öğrenciler, eğitimlerini tamamlamasının ardından istihdam ediliyor.

Proje çerçevesinde, sosyoekonomik sebeplerle eğitimlerini bırakmış veya ara vermek zorunda kalmış öğrenciler tekrar eğitim hayatına kazandırılıyor. Seçtikleri branşlarda çalışma imkanı sağlayan proje ile 4 senelik staj ve eğitim sürecini tamamlayan öğrenciler, meslek sahibi oldukları gibi diplomalarını da ellerine alacak. Ümraniye Belediyesi, ilçede bulunan sanayi siteleri ile imzaladığı protokolle proje kapsamında 4 gün staj, 1 gün okul eğitimi görecek olan öğrenciler için staj yapacakları yerleri bulma konusunda da destek oluyor. Nitelikli eleman açığını kapamayı hedefleyen proje, onlarca öğrencinin vasıflı işçi statüsü kazanabilmelerini, meslek sahibi olabilmelerini ve yeteneklerinin farkına vararak sevecekleri mesleklere yönelebilmelerini hedefliyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de 120 bin genç okula gidiyor. Bu gençlerin bir kısmı sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı okulu bırakmak zorunda kalmışlar. Ümraniye Belediyesi'nin organizasyonuyla İlçe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 5 sanayi sitesinin başkanlarıyla bir araya gelerek bu projeyi hayata geçirdik. Gençlerimiz hem iş sahibi olacak hem de okullarını bitirebilecek. Bu projede emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı