"İsim kardeşliği" ile başlayan iyilik hareketi

21.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:54

Sinop'un Türkeli ilçesinde bayan arkadaş gruplarının el işi örgü yaparak hazırladıkları atkı, bere ve kışlık giyecekler, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki "Türkeli" adındaki köyde okuyan öğrencilere ulaştırıldı.



Daha önce Türkeli Belediyesinde 5 yıl görevde bulunan ve sonrasında Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Meslek Yüksekokulunda göreve başlayan Fuat Ayaz, "İki yıldır buradayım. İhtiyaç sahibi aile çok olduğu için, geldiğim günden bu yana yardım etmek isteyenlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olup fayda sağlamaya çalıştım. Bu yaptığım faaliyetlerden haberdar olan daha önce görev yaptığı Türkeli ilçesinde özel sektörde hizmet veren işletme sahibi Nazlı hanım, kendi arkadaş gruplarında el işi örgü yaparak, hazırladıkları atkı bere ve kışlık giyeceklerini Doğu'da ihtiyacı olan ailelere ulaştırmak istediklerini söylediler. Burada Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinin Türkeli isminde bir köyü var. isim kardeşliğini de katarak, o köydeki ilkokul öğrencilerinin tamamına gönderilen malzemeleri dağıttık. Bunlardan hariç ihtiyaç sahibi ailelere de ev erzağı market alışverişi yaparak onları da dağıttık" dedi.



Ayaz, "Bu iyilik hareketinde hazırladıkları el emeği göz nuru ürünlerini bizlerle paylaşarak gelecek nesle umut olan eski görev yaptığım yerde ki kalbi iyilik dolu tüm insanlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İHA