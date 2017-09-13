İsim Benzerliğine Kurban Gitti

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA) KAYSERİ'de 2 gün önce tabanca ile vurularak öldürülen 34 yaşındaki Mustafa Demirkol'un isim benzerliği yüzünden cinayete kurban gittiği iddia edildi.



Merkez Melikgazi İlçesi Caferbey Mahallesi'nde 2 gün önce meydana gelen olayda, Volkan Siler (21), İsmet Durmuş (19) ve Süleyman Avcı (43) işsiz Mustafa Demirkol'u tabanca ile 3 yerinden vurarak öldürdü. Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet şüphelilerini yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların alınan ifadeleri sonrası yanlış kişiyi öldürdükleri ortaya çıktı. Zanlıların uyuşturucu ticaretinde anlaşmazlık yaşadıkları Mustafa T'yi öldürmek istedikleri ancak isim benzerliği nedeniyle Mustafa Demirkol'ü öldürdükleri iddia edildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen şüpheliler ardından adliyeye gönderildi.