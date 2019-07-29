Işılay Saygın için devlet töreni düzenlendi
Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı olan Işılay Saygın için devlet töreni düzenlendi.
Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı olan Işılay Saygın için devlet töreni düzenlendi.
Kaynak: AA
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