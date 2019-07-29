Işılay Saygın için devlet töreni düzenlendi

Işılay Saygın için devlet töreni düzenlendi

Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı olan Işılay Saygın için devlet töreni düzenlendi.

Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı olan Işılay Saygın için devlet töreni düzenlendi.

Kaynak: AA
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