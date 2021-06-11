Işıl Naz Hoşbay bulundu mu? Işıl Naz Hoşbay kimdir? Müge Anlı'da aranan Işıl Naz Hoşbay olayı nedir?
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Işıl Naz Hoşbay bulundu mu? Işıl Naz Hoşbay kimdir? Müge Anlı'da aranan Işıl Naz Hoşbay olayı nedir?

Işıl Naz Hoşbay bulundu mu? Işıl Naz Hoşbay kimdir? Müge Anlı'da aranan Işıl Naz Hoşbay olayı nedir?
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Işıl Naz Hoşbay nerede? Işıl Naz Hoşbay'a ne oldu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Işıl Naz Hoşbay bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İstanbul'da kaybolan Işıl Naz Hoşbay bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Işıl Naz Hoşbay konusu ele alınıyor.

Işıl Naz Hoşbay nerede? Işıl Naz Hoşbay'a ne oldu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

IŞIL NAZ HOŞBAY KİMDİR?

Işıl Naz Hoşbay, 17 yaşında. İstanbul Bakırköy'den kaybolan 17 yaşındaki Işıl Naz Hoşbay, en son Esenler'de bir bankamatikten para çektiği biliniyor.

Annesine ulaşan Işıl, eve gelmek istemediğini ve şu an bir pansiyonda kaldığını söylüyor.

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Işıl Naz Hoşbay bulundu mu? Işıl Naz Hoşbay kimdir? Müge Anlı'da aranan Işıl Naz Hoşbay olayı nedir? - Haberler
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