Işıl Işıl Bir Kars İçin Çalışıyoruz…
Gazi Kars'ımızın modern ve estetik ve bir görünüme kavuşması için park ve yeşil alanlarda ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarımız sürüyor.
Gazi Kars'ımızın modern ve estetik ve bir görünüme kavuşması için park ve yeşil alanlarda ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarımız sürüyor.
Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker ÖKSÜZ'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz tarafından Aslanlı Park ve Mesut Yılmaz Parkı (Kayabaşı Şelalesi) nin çevre aydınlatma çalışmaları tamamlanarak halkımızın hizmetine sunuldu.
Kaynak: Habermetre