Işıl Işıl Bir Kars İçin Çalışıyoruz…
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Işıl Işıl Bir Kars İçin Çalışıyoruz…

Işıl Işıl Bir Kars İçin Çalışıyoruz…
Habermetre - Haberler | Toplum

Gazi Kars'ımızın modern ve estetik ve bir görünüme kavuşması için park ve yeşil alanlarda ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarımız sürüyor.

Gazi Kars'ımızın modern ve estetik ve bir görünüme kavuşması için park ve yeşil alanlarda ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarımız sürüyor.

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker ÖKSÜZ'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz tarafından Aslanlı Park ve Mesut Yılmaz Parkı (Kayabaşı Şelalesi) nin çevre aydınlatma çalışmaları tamamlanarak halkımızın hizmetine sunuldu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Şenol Güneş Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Işıl Işıl Bir Kars İçin Çalışıyoruz… - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:17:05. #1.16#

title