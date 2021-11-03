Işıkta durunca zincirleme kaza oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Işıkta durunca zincirleme kaza oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Işıkta durunca zincirleme kaza oldu

Düzce'de kırmızı ışıkta aniden duran otomobil zincirleme kazaya sebep oldu.

SAKARYA (İHA) - Düzce'de kırmızı ışıkta aniden duran otomobil zincirleme kazaya sebep oldu. 4 aracın karıştığı kazada trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Düzce Olimpiyat Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sakarya'dan Bolu istikametine seyir halinde olan otomobil, olimpiyat kavşağında Elektrik Denetleme Sistemi'nde kırmızı ışık yanınca aniden durdu. Aniden duran otomobilin arkasında seyir halinde olan diğer otomobillerde arka arkaya çarpıştı. Kaza sonrasında trafik durma noktasına geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında taraflar anlaşarak olay yerinden ayrılmasının ardından trafik normale döndü. Bölgede kazanın ardından bir minibüs ise kavşak bordürlerine çarparak lastiğin patlaması sonrasında maddi hasarlı kaza yaptı.

(Enes Bektaş/İHA)

Işıkta durunca zincirleme kaza oldu

Işıkta durunca zincirleme kaza oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen aile üst geçidi kullanmadı, Hilal öldü

Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen aile üst geçidi kullanmadı, Hilal öldü

 KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA YAPAN TIR DORSESİNDEN AYRILDI

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA YAPAN TIR DORSESİNDEN AYRILDI

 Üstgeçit direğine çarpan araçta korkunç detay! Ölen eşiyle dakikalarca mahsur kaldı

Üstgeçit direğine çarpan araçta korkunç detay! Ölen eşiyle dakikalarca mahsur kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title