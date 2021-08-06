Işıklı tripoda yönelim arttı
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Işıklı tripoda yönelim arttı

Işıklı tripoda yönelim arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son zamanlarda yaygınlaşan ışıklı tripodlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça tercih ediliyor.

Son zamanlarda yaygınlaşan ışıklı tripodlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça tercih ediliyor.

Teknolojinin hızla artması hayatımızı oldukça kolaylaştırırken, bir yenisi ise ışıklı tripodlar hayatımıza girdi. Fotoğraf makinesini veya kamerayı dengeli bir şekilde sabitlemeye yarayan ve kameranın koyulacağı alanda daire şeklinde ışığı bulunan tripod, sosyal medya kullanıcıları tarafından rağbet görüyor. Daha çok uygulama üzerinden yayın yapan kullanıcılar tarafından kullanılan ışıklı tripodlar, izleyicilere net görüntü vermek için tercih ediliyor. Geçmiş yıllarda yaygın olmayan ışıklı tripodlar, son zamanlarda ilgi odağı olurken satışları ise 3 kat arttı.

Eskişehir'de telefon aksesuarları satan Emrullah Yıldız, son zamanlarda sosyal medya kullanıcıları tarafından ışıklı tripoda talebin artığını belirtiyor. Satışların 3 katına çıktığını söyleyen Yıldız, "Işıklı tripodların son zamanlarda kullanımı çok arttı. Haliyle satışlarımızı da olumlu yönde etkiledi. Ayda cüzi miktarda satarken şu an ise 20 taneye kadar sattığımız oluyor. Buda satışlarımızın 3 katına çıkmasına sebep oldu. Sosyal medya platformunun yaygınlaşması ışıklı tripodun kullanım alanını genişletti. Genellikle genç kesimden talepler alıyoruz ve şu an satışlardan memnunuz." diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Işıklı tripoda yönelim arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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