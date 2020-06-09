Işıklı kavşakta duran otomobil bir anda yandı
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Işıklı kavşakta duran otomobil bir anda yandı

Işıklı kavşakta duran otomobil bir anda yandı100 Karayolu Çerkez Taşköprü kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen otomobil bir anda alev aldı.

09.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:31

Işıklı kavşakta duran otomobil bir anda yandı

DÜZCE – Düzce D-100 Karayolu Çerkez Taşköprü kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen otomobil bir anda alev aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken araç küle döndü.

Olay akşam saatlerinde Düzce'de Çerkez Taşköprü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Aykut S. idaresindeki 81 ABA 825 plakalı otomobil Çerkez Taşköprü kavşağında ışıkta durdu. Işıkta bekleyen otomobil motor kısmından bir anda alev aldı. Sürücü kendini dışarı atarken çevredeki vatandaşlar yanan araca yangın tüpleri ile müdahale etti. Bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Polis ve jandarma ekipleri ise yangın nedeni ile trafiğe kapalı yolu tek şeritten açtı. Soğutma çalışmalarının ardından araç bulunduğu yerden çekici vasıtası ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Işıklı kavşakta duran otomobil bir anda yandı

Kaynak: İHA

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