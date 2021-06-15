Işıklı Epilasyon Teknolojileri Eğitimi Gerçekleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Işıklı Epilasyon Teknolojileri Eğitimi Gerçekleşti

Işıklı Epilasyon Teknolojileri Eğitimi Gerçekleşti
Habermetre - Haberler | Toplum

Işıklı Epilasyon Teknolojileri Eğitimi Gerçekleşti Üniversitemiz Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Işıklı Epilasyon Teknolojileri' adlı eğitim, 13 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Işıklı Epilasyon Teknolojileri Eğitimi Gerçekleşti Üniversitemiz Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Işıklı Epilasyon Teknolojileri' adlı eğitim, 13 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak için Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Savaş Duman öncülüğünde, Öğr. Gör. Arzuhan Çakır'ın moderatörlüğünde gerçekleşen eğitime, Makine Mühendisi Yiğit Özgüler konuk olarak katıldı.

Işıklı Epilasyon Teknolojilerinin ele alındığı ve değerli bilgilerin paylaşıldığı eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Eğitimde, Makine Mühendisi Yiğit Özgüler, güzellik sektöründe lazer ışığından yararlanılarak cilt yenileme, damar tedavileri ve vücut tüylerinin kalıcı olarak yok edilmesi işine yarayan lazer cihazları hakkında bilgi verdi.

Keyifli ve başarılı gerçekleşen eğitim, Üniversitemiz öğrencilerinin eğitimlerine göstermiş olduğu önemin yansıması oldu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Angela Merkel Muharrem İnce Jens Stoltenberg
Magazin Acun Ilıcalı Hande Ataizi Funda Eryiğit Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Merih Demiral Roland Garros Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Işıklı Epilasyon Teknolojileri Eğitimi Gerçekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 15:45:14. #1.16#

title