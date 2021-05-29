Işıklar köyünde karantina sona erdi
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Işıklar köyünde karantina sona erdi

Işıklar köyünde karantina sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Işıklar köyünde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Işıklar köyünde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Altıntaş İlçesi Işıklar köyünde, bazı vatandaşların Korona virüsü testlerinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantina uygulanmıştı. 10 günlük sürenin ardından karantina sona erdirilirken, hayat sosyal mesafe ve Korona virüs tedbirleri kapsamında normale döndü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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