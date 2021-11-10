Işıklar Köyü'nde 11 bin fidan dikildi

İSTANBUL (Habermetre) - AK Parti İStanbul İl Başkanlığı tarafından ' Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında düzenlenen etkinlikte Eyüpsultan Işıklar Köyü'nde 'AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 100'üncü Yıl Hatıra Ormanı' oluşturuldu.

AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından 'Yeşil Bir İstanbul İçin Çalışıyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen programa; Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

100 BİN METREKARE ALANA 11 BİN FİDAN DİKİLDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 100'üncü Yıl Hatıra Ormanı, 100 bin metrekare alan üzerine kuruldu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününe ithafen 11 bin fidan toprakla buluştu. Dikimi yapılan fidan türleri çam ve ladin türlerinden oluşuyor.

"İLÇEMİZDE HER LİSELİ ÇOCUK MEZUN OLMADAN AĞAÇ DİKECEK"

Etkinlikte kürsüye gelen Başkan Deniz Köken, "AK Parti'nin 20 yıldır nice fidanlar yetiştiren değerli katılımcıları hepinize hoşgeldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. 20 yılda neler yaptık? Bugün 11 bin fidan mı dikemeyeceğiz? Dün Türkiye'nin en önemli metrosunu açtık, İl Başkanımızla beraber deneme sürüşünü yaptık. Ormanlar yanıyor haber yapıyorlar. Onun 10 katı ağaç dikiyoruz haberler de yer almıyor. Ama biz yolumuza devam edeceğiz. Bizim de ilçemizde her liseli çocuk mezun olmadan ağaç dikecek ve üzerinde adı da yazacak. Cumhurbaşkanımız Belediye Başkanlığı döneminde 1 milyon ağaç kampanyasıyla başlamıştı ve hedefine ulaşmıştı. Hamdolsun her diktiğimiz fidan bir nesil olarak karşımıza geliyor. Şair ne güzel söylemiş 'Tohum saç bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın, hey gidi küheylan koşmana bak sen, çatlarsan doğuran kısrak utansın" şeklinde konuştu.

"FİDAN DİKMENİN SADAKA OLDUĞUNU BİLEN BİR KÜLTÜRDEN GELİYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, "Türkiye'de AK Parti orman, yeşil, çevre gibi konularda her şeyin öncülüğünü yapan bir partidir. Türkiye, orman bakımından Avrupa'da dördüncü, dünyada 20'nci sırada, yüzölçümümüzün yüzde 29'u bunun yüzde 5'i son 20 yılda geldi ağaç olan bir ülkedeyiz. Biz fidan dikmenin sadaka olduğunu bilen bir kültürden geliyoruz. Türkiye, 5 buçuk milyar ağacı olan bir ülke, bugün de hayırlı bir hizmet yapacağız" dedi.

"MİLYONLARCA FİDANI İSTANBUL'DA TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "AK Parti iktidarında Türkiye'nin orman varlığı hem metrekare olarak hem adet olarak arttı. Son 20 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye'deki orman varlığının geçmişe nazaran daha da artırılması noktasında AK Parti adeta sessiz devrim yaptı. Bunu başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeşillenme kampanyamıza destek veren halkımıza teşekkür ediyorum. Yangınlardan etkilenen bölgelere yaptığımız yüzbinlerce ağaç bağışı için de ilçe teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Milyonlarca fidanı İstanbul'da toprakla buluşturacağız. Bunun ilk adımını bugün Eyüpsultan'da attık. Fidanlarımızın yeşermesinin devamını, toprakla buluşmasının bereketini ve bu ağacın gölgesinde gölgelenecek nesilleri şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE YEŞİLİN ÖNEMİNİ ÇOK DAHA İYİ ANLADIK"

İstanbul İl Başkan Yardımcısı Altunay da yaptığı konuşmada, "Uzun zamandır bu çalışmayı hayata geçirmeyi istiyorduk. Bu alan 100 bin metrekareyi aşan bir alan. Bugün fidanları toprakla buluşturuyoruz. AK Parti İl Başkanlığının ve teşkilatların adı burada daimi kalacak. İstanbul orman bakımından çok zengin bir il. Yerleşim alanında denk orman alanı var. İstanbul ağaç fakiri değildir. Özellikle pandemi döneminde yeşilin önemini çok daha iyi anladık" dedi.

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