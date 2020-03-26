Işıklar dayanışma için kapanacak Tepebaşı Belediyesi'nin de destek olduğu, WWF'in (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) doğal alanların ve türlerin yok oluşuna, iklim krizine dikkat çekmek için her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya kamuoyuna çağrıda bulunduğu küresel bir etkinlik olan "Dünya Saati", bu yıl tüm dünyada, 28 Mart...

Tepebaşı Belediyesi'nin de destek olduğu, WWF'in (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) doğal alanların ve türlerin yok oluşuna, iklim krizine dikkat çekmek için her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya kamuoyuna çağrıda bulunduğu küresel bir etkinlik olan "Dünya Saati", bu yıl tüm dünyada, 28 Mart akşamı gerçekleşecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Dünya Saati sadece evlerde gerçekleşecek ve dijital mecralardan paylaşılacak. Dünya Saati kapsamındaki etkinlikler, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sadece evlerde yapılacak ve dijital mecralardan paylaşılacak. Doğa ve insanlık için dayanışma adına "Dünya Dayanışma Saati" temasıyla düzenlenecek Dünya Saati ile içinde bulunduğumuz zorlu süreçte küresel zorluklarla baş etmek için dayanışmanın önemine dikkat çekilecek. Önceki yıllarda dış mekanlarda da etkinlikler gerçekleştirilirken bu yıl sağlık önlemleri doğrultusunda bireylere, #EvdeKal çağrısı yapılarak bireysel katılım ön plana çıkarılacak, etkinlikler dijital mecralara taşınacak.

Dünya Saati etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar, 28 Mart Cumartesi günü 20.30-21.30 saatleri arasında, 1 saatliğine ışıklarını kapatarak elektrik kullanımını azaltabilecek. Etkinlik hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler, "www.dunyasaati.org" web adresini ziyaret edebiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA