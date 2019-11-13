Işıklar'da kütüphane açılışı

13.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:44

Afyonkarahisar'a bağlı Işıklar beldesinde Işıklar Balı Sultan İlkokulu'nda 2023 eğitim vizyonu kapsamında atölye ve yaşayan şehit kütüphanesi açılışı gerçekleşti.

15 Temmuz Şehidi Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir yaşam ve beceri atölyesi, Şehit Kerim Üye akıl ve zeka oyunları atölyesi, Şehit İsa Karakaya drama ve sanatsal eleştiri atölyesi, şehit Kurban Yağız salon sporları atölyesi, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz görsel sanatlar atölyesi ile şehit Teğmen Şafak Evran yaşayan şehit kütüphanesi açılış törenine, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ile okul müdürleri katıldı.

Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, açılışta burada olmaktan, açılan atölye ve Yaşayan Şehit Kütüphanesine şehitlerin isimlerinin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okul Müdürü Abdullah Baydur da eğitim; kişinin zihinsel, bedensel, duygusal, toplumsal yeteneklerinin ve davranışlarının istenilen doğrultuda geliştirilmesi, ya da ona bir takım amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar ve bilgiler kazandırılması yolundaki çalışmalar olduğunu, 2023 eğitim vizyonunun temel amacının da, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli ve ahlaklı çocuklar yetiştirmek olduğunu, bu nedenle Atölyeleri ve Yaşayan şehit Kütüphanesini oluşturduklarını belirtti.

Öğrencilerin şiir ve oratoryo gösterilerinin ardından törene katılan Şehit Ailelerine plaket takdim edildi.

Protokol üyeleri ve katılımcılarla birlikte atölyeler ve Yaşayan Şehit Kütüphanesi gezildi.

Kaynak: AA