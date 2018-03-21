Işıkla İnternet Gerçek Oluyor

İnternete bağlı Hue aydınlatma ürünlerinden sonra Philips, şimdi de internete erişme şeklimizi değiştirebilecek akıllı ışık panelleri geliştirdiğini duyurdu. Veriyi radyo dalgalarıyla aktaran Wi-Fi'nin aksine yeni teknoloji Li-Fi, ışık dalgalarıyla çift yönlü bir geniş bant bağlantısı oluşturuyor ve bunun Wi-Fi'dan yüz kat hızlı olduğu söyleniyor.

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Hollandalı teknoloji şirketi, özel bir modemi doğrudan sisteme entegre eden LED ofis aydınlatma panelleri oluşturdu. Philips, "ışık kalitesinden ödün vermeden" 30 Mbs geniş bant hızını ayrıca vurguluyor.

LED armatürler sade bir tasarıma sahip. Li-Fi'yi kullanmak için, cihazınıza bir USB erişim anahtarı dongle bağlıyorsunuz, USB dongle veriyi alıyor, daha sonra veriyi modeme geri göndermek için kızılötesi vericisini kullanıyor.

Bir Fransız gayrimenkul yatırım şirketi olan Icade, ofisinde Li-Fi panellerini test etmeye başladı bile. Ancak Philips, Li-Fi için en iyi ortamın, radyo dalgalarının ekipmanı etkileyebileceği hastaneler veya uçaklar gibi "radyo frekansı düşmanı ortamları" olan işyerlerinde olduğuna inanıyor.

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Li-Fi, armatürlerinden doğrudan USB dongle'larına görüş alanı gerektiriyor . Bu, açık bir ofis için işe yarayabilir, ancak tek bir bölme ya da ayrı ofis için uygun olmayabilir. Pencereden gölgeler veya doğrudan güneş ışığı, Li-Fi'nin USB sensörünüze ulaşmasını engelleyebilir.

Ancak, Philips bu sınırlamaların üstesinden gelmeye çalıştığını söylüyor. Eğer iyi bir ışık sinyali alamıyorsanız veya ofiste hareket etmeniz gerekiyorsa, "ışık noktaları arasında sorunsuz geçiş" sağlıyor, böylece veri bağlantınız bir LED modülden diğerine geçişlerde korunuyor.