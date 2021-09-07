Işık Yatırım Menkul Değerler'den sermaye artırımı

Işık Yatırım Menkul Değerler, 30 milyon liralık sermayesini, tamamı nakit olmak üzere 70 milyon lira artırarak 100 milyon liraya çıkardı.

Işık Yatırım Menkul Değerler, 30 milyon liralık sermayesini, tamamı nakit olmak üzere 70 milyon lira artırarak 100 milyon liraya çıkardı.

Işık Yatırım Menkul Değerler'den yapılan açıklamaya göre, şirket, sermaye artırımının yanı sıra adına "yatırım" unvanını da ekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Işık Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Kocaman, geleceğe doğru güçlü ve emin adımlarla ilerlediklerini, 100 milyon lira sermaye ve 120 milyon lirayı aşan öz kaynaklarının yatırımcılarına verdiği güvenle sektöre öncülük eden adımlar atmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kocaman, Işık Yatırım Menkul Değerler'in "sıfır aracılık komisyonu" uygulaması ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini aktararak, "35 yıllık deneyimimiz ve çağın gerekliliklerine hızla adapte olmamız, bizi adım adım zirveye taşıyor. Dijital alım-satım uygulamamız Kapital Trader'ı çoklu yatırım ürünleri sunan bir yatırım platformuna dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Özel bankacılık konseptini Türkiye'de yerleşik yatırımcılar için yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Kocaman, "Şirketimiz, önümüzdeki süreç içinde dijital olarak çoklu yatırım ürünlerinin sunulduğu büyük bir yatırım kuruluşuna dönüşecek. Yatırımcılar için uygun fiyatlı, hızlı, kaliteli ve bilgilendirici hizmet sunan, kazan-kazan yaklaşımına sahip bir vizyon yarattık." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaman, Işık Yatırım Menkul Değerler'in 10 milyon liraya kadar olan hisse senedi işlemlerinde sıfır aracılık komisyonu ile yatırımcılarına büyük bir maliyet avantajı sunan tek aracı kurum olduğunu, sektörde birçok yenilik ve beraberinde sundukları teknolojik çözümlerle yatırımcı deneyimini beklentilerin ötesine taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz