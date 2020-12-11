Işık'tan esnafa hatır ziyareti

Gürsu esnafını ziyaret ederek hatırlarını soran Belediye Başkanı Mustafa Işık, pandemi sürecine ilişkin hassasiyetlere özen gösterilmesine dikkat çekerek, esnafa temizlik paketi hediye etti.

Gürsu esnafını ziyaret ederek hatırlarını soran Belediye Başkanı Mustafa Işık, pandemi sürecine ilişkin hassasiyetlere özen gösterilmesine dikkat çekerek, esnafa temizlik paketi hediye etti.

Gürsu'nun tarihi meydanının eski fotoğrafını da esnaflara hediye olarak sunan Başkan Mustafa Işık, "Bu zor zamanlarda ekmek mücadelesi veren esnaflarımıza sağlık ve işlerinde hayırlar diledik. Gürsumuz'un tarihi fotoğrafına bakarak hatıralarımızı canlandırırken, bu zor zamanları en kısa zamanda aşmayı diledik. Hepimizin dikkat etmesi gereken önlemlerle inşallah bu salgından kurtulacağız." dedi.

Günün hatırası olarak, Gürsu'nun tarihi meydanının fotoğrafını esnaflara hediye eden Başkan Işık, maske ve dezenfektanların da bulunduğu paketleri meclis üyeleri ve Ak Parti ilçe yöneticileriyle birlikte esnaflara sundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı