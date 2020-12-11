Işık'tan esnafa hatır ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Işık'tan esnafa hatır ziyareti

11.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:25
Işık'tan esnafa hatır ziyareti

Gürsu esnafını ziyaret ederek hatırlarını soran Belediye Başkanı Mustafa Işık, pandemi sürecine ilişkin hassasiyetlere özen gösterilmesine dikkat çekerek, esnafa temizlik paketi hediye etti.

Gürsu esnafını ziyaret ederek hatırlarını soran Belediye Başkanı Mustafa Işık, pandemi sürecine ilişkin hassasiyetlere özen gösterilmesine dikkat çekerek, esnafa temizlik paketi hediye etti.

Gürsu'nun tarihi meydanının eski fotoğrafını da esnaflara hediye olarak sunan Başkan Mustafa Işık, "Bu zor zamanlarda ekmek mücadelesi veren esnaflarımıza sağlık ve işlerinde hayırlar diledik. Gürsumuz'un tarihi fotoğrafına bakarak hatıralarımızı canlandırırken, bu zor zamanları en kısa zamanda aşmayı diledik. Hepimizin dikkat etmesi gereken önlemlerle inşallah bu salgından kurtulacağız." dedi.

Günün hatırası olarak, Gürsu'nun tarihi meydanının fotoğrafını esnaflara hediye eden Başkan Işık, maske ve dezenfektanların da bulunduğu paketleri meclis üyeleri ve Ak Parti ilçe yöneticileriyle birlikte esnaflara sundu. - BURSA

Işık'tan esnafa hatır ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Kayalar'dan esnafa moral ziyareti
Başkan Kayalar'dan esnafa moral ziyareti
Başkan Kaya'dan esnafa ziyaret
Başkan Kaya'dan esnafa ziyaret
Başkan Sandal'dan Bayraklı esnafı ziyareti
Başkan Sandal'dan Bayraklı esnafı ziyareti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Donald Trump Abdülhamit Gül Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ivana Sert Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Sermiyan Midyat
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Işık'tan esnafa hatır ziyareti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:26:42. #1.14#
title