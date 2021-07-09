Işık Muhafızları 2021 etkinlik tanıtımı ve video öyküsü paylaşıldı!

Riot Games inanılmaz bir animasyon ile birlikte Işık Muhafızları 2021 etkinliğinin fragmanı ve detaylarını paylaştı. Resmi olarak yeni bir etkinlik dönemine daha girmiş bulunmaktayız, Riot etkinlik öyküsü için yaptığı animasyon ile yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte o fragman!

Yeni Oyun Modu: Ulti Büyü Kitabı

Başka bir şampiyonun ultisine sahip olsaydınız bununla neler yapardınız? Ulti Büyü Kitabı, sihirdar büyülerinizden birini üç rasgele ultiden biriyle değiştirmenize olanak tanıyor. Daha yüksek bir tempo, farklı hedefler ve özel mahvolmuş bir haritayla bu çılgınlığın tadını çıkarın. Daha fazla bilgi için yama notlarını okuyabilirsiniz.

Etkinlik bir de yeni kostümleri ile geliyor, Riot bu kostümlerin tanıtımı için de bir video daha hazırlamış.

8 Temmuz: Işık Muhafızı Vayne (efsanevi), Işık Muhafızı Olaf, Işık Muhafızı Irelia, Işık Muhafızı Riven, Işık Muhafızı Diana, Mahvolmuş Pantheon

22 Temmuz: Işık Muhafızı Graves (efsanevi), Işık Muhafızı Pyke, Işık Muhafızı Rengar, Mahvolmuş Miss Fortune

July 29:

Kaynak: Playerbros