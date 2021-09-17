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Işık Menkul'de üst düzey atama

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Güncel
Işık Menkul'de üst düzey atama

Işık Menkul, ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinden Cumhur Örnek'i bünyesine kattı.

Işık Menkul, ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinden Cumhur Örnek'i bünyesine kattı.

Işık Menkul'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin saygın finans kuruluşlarında yönetici pozisyonlarında görev yapan ve son olarak Bloomberg HT'de Araştırma Müdürü olarak çalışan Cumhur Örnek'i transfer etti.

Işık Menkul Genel Müdür Yardımcısı görevine atanan Örnek, türev işlemlerden ve araştırma bölümünden sorumlu olacak.

Bankacılık hayatına EgeBank'ta başlayan ve uzun yıllar DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nda farklı unvanlarla görev yapan Örnek, Ata Yatırım ve Ahlatçı Yatırım şirketlerinde Kaldıraçlı İşlemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Bloomberg HT'de 2019'da Araştırma Müdürü olarak görev yapan Örnek, kurumda çalıştığı süre boyunca Akıllı Para programını hazırlayıp sundu.

AA / Uğur Aslanhan - Son Dakika Haberleri
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