Işık kirliliği: Gökyüzündeki yıldızları nasıl unuttuk?
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Işık kirliliği: Gökyüzündeki yıldızları nasıl unuttuk?

05.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:51

Bir zamanlar ampulün icadı fizikte kuantum sıçraması kadar önemli bir gelişme olarak görülüyordu.

Bir zamanlar ampulün icadı fizikte kuantum sıçraması kadar önemli bir gelişme olarak görülüyordu. O zamandan beri insanlar gecenin karanlığını yırtıp attı, istedikleri zaman çalışabilmeyi, eğlenebilmeyi ya da seyahate çıkmayı mümkün hale getirdiler. Ne var ki günümüzde aşırı derecede suni, göz kamaştırıcı ışığın ekosistemlere ve insan sağlığına ciddi ölçüde olumsuz etkileri var.

Işık kirliliği: Gökyüzündeki yıldızları nasıl unuttuk?

Kaynak: DailyMotion.com

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