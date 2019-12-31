Işık ihlali yapan sürücü kaldırımdaki kadına çarptı
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Işık ihlali yapan sürücü kaldırımdaki kadına çarptı

Adana'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, önce otobüse ardından da kaldırımda yürüyen kadına çarptı.

31.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:35
Işık ihlali yapan sürücü kaldırımdaki kadına çarptı

'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, önce otobüse ardından da kaldırımda yürüyen kadına çarptı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile 'nın kesişiminde meydana geldi. Kameraya yansıyan kazada, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil önce yolunda ilerleyen otobüse ardından da direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı. Görüntülerde kadının çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştüğü görülüyor.

(Umutcan İşledici/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Işık ihlali yapan sürücü kaldırımdaki kadına çarptı
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